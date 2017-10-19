Мужчина пропал 15 октября. Рассматривают разные версии происшествия, однако как все было на самом деле - не известно. Друзья считают, что Айвараса похитили.
Мотоцикл в лесу обнаружили грибники. Дорогой мотоцикл был брошен посреди леса. По данным источников DELFI, мотоцикл Harley Davidson был поврежден. На не не было номеров, была сломана подставка. Номера валялись в лесу в стороне от мотоцикла.
Друзья мужчины сомневаются в том, что после ДТП Килкус бросил мотоцикл. По их словам, мотоцикл для него - вторая по важность вещь в жизни после семьи. Он ни за что не бросил бы ни мотоцикл, ни шлем.
Килкус был членом клуба мотоциклистов Vorai MC. По сведениям DELFI, в день своего исчезновения он, вероятно, уехал приводить в порядок дела этого клуба. Пока неясно, куда он ехал, возможно, в Друскининкайский филиал. Путь его пролегал, вероятно, через Варену.
По данным источника DELFI, этот клуб недавно распался и Айварас уже не был его членом. Сейчас члены клуба объединились, чтобы помочь семье Айвараса.
Один из источников сказал, что Килкус был из тех людей, которые не уступают, если на дороге возникает конфликт. Возможно, он кому-то перешел дорогу. Также известно, что часто между клубами происходит жестокая борьба, но нельзя утверждать, что нечто подобное имело место на этот раз.
Полиция сообщила, что дело об исчезновении Килкуса передано в отдел по расследованию особо тяжких преступлений. DELFI известно, что такое решение было принято уже 17 октября, вечером.
Айварас Килкус пропал 15 октября, в 17 ч. в Вильнюсе. Мужчина уехал на мотоцикле Harley-Davidson, номер 76 ALR.
Обеспокоенная семья рассказала DELFI, что Айварас хороший и заботливый муж. Он любит своих малолетних дочерей.
Приметы: рост 180 см, крупного телосложения, на руках татуировки. У мужчины длинная борода.
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