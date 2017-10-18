"Искренне говорю – не помню, что было 18 лет назад. Смело можете писать все, что хотите, как хотите. Я родился в 1956 году – если с тех пор что-то было не так, можете начать с тех пор", – сказал DELFI бывший мэр Вильнюса бывший премьер-министр Литвы Роландас Паксас, отвечая на вопрос о приватизации Вильнюсского автовокзала.

В то время, когда он возглавлял правительство, а потом стал мэром города Вильнюсский автовокзал, который принадлежал городской компании Tolimojo keleivinio transporto kompanijа (TOKS), перешел в руки главы Lukoil Baltija Ивана Палейчика и его семьи.

Решения о приватизации TOKS, а вместе с ней и вокзала были приняты в 1999 году. Тогда правительство возглавлял Паксас, отказавшийся подписать договор о продаже Mažeikių naftа американской компании Williams International. Другим претендентом на НПЗ тогда был "ЛУКойл", а команду Паксаса в течение длительного времени связывали с интересами этой российской компании.

В мае 2004 г. на заседании парламентской комиссии, которая расследовала приватизацию Mažeikių naftа, Паксас отрицал свои связи с "ЛУКойл", но признал, что знаком с главой Lukoil Baltija Палейчиком.

"Мы не были с Палейчиком старыми друзьями и не являемся ими, это неправда", – сказал 17 октября DELFI Паксас.

После того как Литва обрела независимость, решением правительства государственный автобусный парк перешел в ведение мэрии, а в 1995 г. компания была зарегистрирована как ЗАО.

После реорганизации в 1996 г. появились две отдельные компании: Vilniaus autobusų parkas и TOKS, которой принадлежал автовокзал.

В 1999 г. компанию TOKS стали готовить к приватизации. Путь к тому открыло решение тогдашнего мэра, соратника Паксаса Юозаса Имбрасаса от 9 июня 1999 г. об утверждении дополнительного списка приватизируемых объектов. В этот список попала компания TOKS с автовокзалом. Балансовая остаточная стоимость компании оценивалась в 6,2 млн. литов (1,5 млн. евро по курсу того времени).

22 сентября 1999 г. за месяц до отставки с поста премьера Паксас и министр экономики Эугениюс Малдейкис подписали постановление правительства, которым отчасти изменили решение правительства о списке приватизируемых объектов и внесли в него десятки новых, включая TOKS.

10 декабря 1999 г. в протоколе Комиссии по приватизации, которую возглавлял Эдуардас Вилкас, указана другая стоимость компании TOKS – ее в 2000 г. планировали продать во время конкурса и установили стоимость 6,5 млн. литов (1,57 млн. евро).

Кажется, особого интереса эта компания не вызвала у потенциальных инвесторов. В марте 2000 г. Lukoil Baltija за 100% акций TOKS заплатила 6,51 млн. литов (1,576 млн. евро).

В конце 2003 г. в СМИ появились сообщения о том, что Lukoil Baltijaподписала договор о продаже TOKS. Покупатель стал известен в начале июня 2004 г. – ее купила компания сына Ивана Палейчика Андрея Gavitas.

Gavitas (уставный капитал 10 000 литов, или 2900 евро) была зарегистрирована в 1998 г., под тем же адресом, что и TOKS, и купила компанию с уставным капиталом 9,342 млн. литов (2,7 млн. евро).

В июле 2004 г. Gavitas была присоединена к TOKS. Акционером TOKS стал Андрей Палейчик.

Получить его комментарий DELFI не удалось – предприниматель 17 октября на звонки не отвечал.

В последний день 2015 г. Палейчик продал TOKS компании Keina, которая принадлежит Nordic Minds (ее единственный акционер – жена предпринимателя Нямунаса Дагилиса Агне Дагиле).

Сумма сделки не разглашается. Палейчик оставил себе после этой сделки недвижимость TOKS – Вильнюсский автовокзал. По данным Центра регистров, единственный ее акционер сейчас - Vilniaus autobusų stotis, которой управляет Палейчик.

Но это не означает, что он администрирует здание. В ЦР указано, что здание сдано в аренду компании TOKS.

У Вильнюсского автовокзала, вернее участка под ним, есть и другие владельцы. Большая часть земли принадлежит государству и сдана в аренду. Сейчас ее арендатор – компания Vilniaus autobusų stotis, значит Палейчик.

Хозяин небольшого участка – компания Baltisches Haus, которой принадлежит сеть магазинов Iki. Она с апреля 2017 года принадлежит зарегистрированному в Монако Джорджу Эммануэлю Хосе Ортицу.

DELFI напоминает, что из-за того, что владельцы Вильнюсского автовокзала и мэрия не могут договориться о реконструкции вокзала, Вильнюсская мэрия объявила о том, что намерена строить здание нового автовокзала в Пилайте. Палейчик в свою очередь сказал, что из-за частой смены власти в городе уже на два года затянулась подготовка детального плана участка, который необходим для начала реконструкции.

Главный архитектор города Миндаугас Пакальнис сказал DELFI, что для подготовки детального плана, надо подготовить программу реконструкции.

По словам Пакальниса, Палейчик подготовил проектные данные, поэтому можно начать работу над детальным планом. "Но, насколько мне известно, из-за отношений между владельцами автовокзала эти планы реализовать невозможноli. А создавать сейчас "воздушный" детальный план мэрия не может, поскольку эта территория находится рядом со старым городом", – сказал архитектор.