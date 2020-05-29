В истории оставленного дома ребенка – все больше шокирующих деталей

"Она уехала, как говорит, к знакомому, с которым познакомилась в социальных сетях", – сказал представитель полиции Купишкиса Гинтаутас Мисюнас.

О том, что ребенок дома находится один, сообщили соседи.

"Я увидел, что оборваны занавески. Два года здесь живу, но такого не видел. Она всегда задергивала занавески, если ребенок их открывал, она снова задергивала", – сказал сосед.

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Женщина живет в социальной квартире, поэтому у социального работника были ключи.

Ребенок кричал. Ему сразу же дали воды. Он был напуган", – сказала глава Центра социальных услуг Лина Буйтвидайте.

По словам полицейских, в квартире было все перевернуто и грязно, ребенок был голоден, его мучила жажда, он много плакал, лицо было поцарапано. Полицейские вообще удивлены, как все это не закончилось трагедией.

Мисюнас сказал, что женщину нашли в соседней деревне. Она была пьяна. Домой возвращаться не планировала.

28-летнюю женщину из деревни увезли и вместе с двумя детьми - двухлетним малышом и старшей девочкой - поместили в семейный центр.

"Я не могу сказать, сожалеет ли она, плачет ли", – сказала социальный работник Кристина Шпегене.

Глава центра Витаутас Коженяуслас сказал, что женщина одна никуда не выходит из центра, здесь действуют такие правила.

"Я вчера говорил с ней, я ей объяснил, что о любой попытке бегства или бегстве мы сообщаем в полицию. Если она уходит, оставив детей, мы организуем дальнейший присмотр за детьми, а ею занимается полиция", – сказал он.

В отношении женщины начато расследование. Кстати, женщина не в первый раз попадает в поле зрения полиции.

"Было и раньше. Она 4-5 раз была наказана за неприсмотр за детьми", – сказал Мисюнас.

Служба по правам ребенка располагает информацией только об одном штрафе. Специалисты надеялись, что женщина старается, исправляется. Кроме того, к ней каждый день приходила социальный работник, поскольку женщина нуждается в постоянной помощи – начиная с ведения домашнего хозяйства и приготовления пищи и заканчивая визитами к врачам.

"Мы обсудим с социальными партнерами все варианты. Я не могу гарантировано утверждать, что детей вернут матери", – сказала представитель службы Жанета Гинайте.