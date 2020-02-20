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Департамент полиции Литвы информировал, что на этой неделе в Вильнюсе нетрезвая женщина дома родила младенца. Но это не единственная шокирующая деталь в этой истории. Выяснилось, что роженица работает в правоохранительных органах.
В истории нетрезвой роженицы скрыли шокирующую подробность
© DELFI / Ainis Gurevičius

Нетрезвая женщина, в организме которой было 2,65 промилле, 15 февраля дома родила ребенка. Мать с ребенком доставили в больницу.

Пресс-секретарь полиции Лорета Кайрене ранее информировала Delfi, что решался вопрос о расследовании по 1 ч. 137 ст УК ЛР (нанесение тяжких увечий по неосторожности). На принятие окончательного решения у сотрудников полиции есть 10 дней.

Однако публично не сообщалось, что сама роженица является сотрудницей правоохранительных органов. На вопрос Delfi пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская ответила, что эта информация верна. "Да, она сотрудница правоохранительных органов, но ситуация очень чувствительная, женщина находится в больнице, мы не хотим ничего комментировать подробно. Сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком", – сказала она, но не назвала, какой пост занимала роженица до выхода в отпуск.

Врачи все еще ждут результатов анализа крови младенца. По предварительным данным, в отношении матери может быть заведено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью по неосторожности. Женщине грозит арест или лишение свободы на срок до трех лет.

ru.DELFI.lt
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