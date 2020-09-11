В исследовании популяции на COVID-19 в Литве участвовало всего 3000 человек

"У нас было меньше людей, видимо, это обусловлено несколькими факторами. За этот период мы проверили в общей сложности 3087 человек", - сказал радио LRT в пятницу утром профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас.

Приглашения принять участие в исследовании были разосланы 13 000 человек, планировалось проверить 6500.

Предварительные данные исследования пока не раскрываются, однако, по словам Станкунаса, можно сказать, что в Литве коронавирусом переболело менее 3% популяции.

При проведении исследования популяции волонтерам делались серологические тесты на COVID-19. Они показывают наличие антител в организме.

Исследование началось 10 августа. Тесты делались жителям Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Укмергского, Таурагского и Зарасайского районов.