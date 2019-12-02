Популярный в Литве юморист и ведущий ТВ Виталий Цололо умер в Испании. Информацию о его кончине DELFI подтвердила супруга Виталия Инга.
Vitalijus Cololo
© DELFI / Domantas Pipas

По сведениям источников DELFI, во время отпуска в Испании у В.Цололо началось сильное воспаление, которое привело к осложнениям. Была проведена сложная операция, но ведущего спасти не удалось.

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