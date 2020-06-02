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На этой неделе в Испании, в городе Сантандер, что в регионе Кантабрия, было открыто пятое почетное консульство Литвы в этой стране.
В Испании открыто пятое почетное консульство Литвы
© URM nuotr.

Консульство возглавит гражданка Испании Анна Белен Гутьерес Лавин, сообщило Министерство иностранных дел.

С учетом пандемии Covid-19 и действующих ограничений на перемещение между регионами страны открытие консульства состоялось посредством видеоконференции.

Открывая почетное консульство посол Литвы в Испании Скайсте Анюлене отметила, что Литва заинтересована развивать связи с этим регионом, важным для туризма и промышленности.

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По ее словам, почетное консульство, при необходимости, не только будет предоставлять помощь литовским туристам, но и будет способствовать поощрению развития двухсторонних экономических связей и инвестиций, поможет находить новые рынки для литовских товаров.

Почетные консульства Литвы уже действую на Тенерифе, в Галисии, в Регионе Басков, а также в регионе Кастилье-Ла-Мачи и Мурсии.

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