В Испании открыто пятое почетное консульство Литвы

Консульство возглавит гражданка Испании Анна Белен Гутьерес Лавин, сообщило Министерство иностранных дел.
С учетом пандемии Covid-19 и действующих ограничений на перемещение между регионами страны открытие консульства состоялось посредством видеоконференции.
Открывая почетное консульство посол Литвы в Испании Скайсте Анюлене отметила, что Литва заинтересована развивать связи с этим регионом, важным для туризма и промышленности.
По ее словам, почетное консульство, при необходимости, не только будет предоставлять помощь литовским туристам, но и будет способствовать поощрению развития двухсторонних экономических связей и инвестиций, поможет находить новые рынки для литовских товаров.
Почетные консульства Литвы уже действую на Тенерифе, в Галисии, в Регионе Басков, а также в регионе Кастилье-Ла-Мачи и Мурсии.
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