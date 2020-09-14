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Стало прохладнее, более теплое местечко себе подыскивают и грызуны: одни забираются на чердаки, другие в подвалы, а есть и те, кто облюбовал здание Вильнюсского муниципалитета. Читатель Delfi зафиксировала, как крыса забралась в здание, но ее выпроводили вон. Журналисты интересовались, почему крысы так смело себя чувствуют в центре города.

На видео видно, что крыса, на которую у здания муниципалитета напала птица, пробралась в здание, но там надолго не задержалась – ее выпроводили вон.

Представитель муниципалитета Виталий Мосин прокомментировал это происшествие.

"Ситуация комическая, но крысу – жаль", – сказал собеседник. Он прибавил, что в здании муниципалитета крыс нет.

"Наши работники дружелюбно настроены по отношению к животным, поэтому если клиенты приходят со своими питомцами, мы ничего им не говорим. Конечно, главное, чтобы животное не шумело, было на привязи и никому не мешало. Я помню, как один клиент пришел с кошкой", – рассказал Мосин.

По его словам, без хозяев животные в здание муниципалитета не приходят.

Представители компании Sterilus.lt, которая занимается уничтожением вредителей и грызунов рассказали, почему в здания.

"Если в объекте была замечена крыса, необязательно это значит, что вокруг грязно. По мере наступления холодной погоды грызуны стараются найти себе теплое место жительства. Они пытаются пробраться в жилые дома, многоквартирные дома, сараи, административные помещения, в которых есть подвал или чердак", – сказал Эдгарас Балтрушайтис.

Он заметил, что больше всего крыс живет в Старом городе и на территории, где стоят жилые дома: "Там нет современных герметичных контейнеров, стоят открытые урны – вокруг мешки с мусором, кроме того, там старая канализация, много подвалов".

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