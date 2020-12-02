В интернете распространяют видео: мужчина рядом с депутатом Гражулисом вызвал немало вопросов

Комментаторы шутили, замечая, что это, наверное, будет самое популярное видео в интернете. Некоторые писали, что "Пятрас Гражулис выходит из шкафа" и интересовались, "не сменил ли он ориентацию?"

Politikas ir paslaptingas vyras antrame plane © Stopkadras

Delfi связался с депутатом. Тот отказался ответить на вопросы и комментировать видео.

Он сказал только: "Я на дурные вопросы не отвечаю". Представляем видео заседания, которое вызвало переполох в интернете, смотреть с 13:45:

Подозревают, что появившийся на записи молодой человек - это Габриэлюс Вагялис. Однако исполнитель уверяет, что это не он.

"Мы с Пятрасом на самом деле всего лишь хорошие друзья", – шутил Вагялис, что вызвало еще больше вопросов.

Vaizdo įrašo iškarpa, Gabrielius Vagelis / Foto: Instagram, Delfi

Delfi связался с Вагялисом, который сказал, что рядом с политиком точно не он, просто он решил пошутить, поскольку ему стали очень часто задавать этот вопрос. "Отреагировал просто, – сказал исполнитель. – Мои друзья, которые смотрели видео, сказали, что там видны кудрявые волосы, у меня таких нет. И грудь у того мужчины без волос, поэтому сложно утверждать, что там я. Надо рассеять все сомнения".

Шутки комментаторов были вызваны тем, что в реальности политик активно сопротивляется узакониванию отношений между гомосексуалистами.

Депутат также прославился лозунгом "За Литву, мужчины!" во время одного из гей-парадов. В тот раз полиция даже унесла депутата с проспекта.

Тогдашний генпрокурор Дарюс Валис обращался в парламент с просьбой лишить Гражулиса неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности за беспорядки во время шествия.