Очевидец выложил видео в Facebook. Оно вызвало шквал возмущения. Одна женщина писала: "Люди берут собаку, не зная, что с ней делать, у всех есть и я хочу... А потом не могут или не хотят уделять время воспитанию собаки... В результате бедные животные оказываются в приюте... Не справляюсь... Ведь это моя собака, что хочу, то и делаю".
Читатели DELFI информировали об этом инциденте редакцию. Люди рассказали, что дело было в Клайпеде.
"Сегодня, 28 августа, в 10:30, в Facebook появилось видео, на котором запечатлено насилие в отношении собаки. Собаку хозяин бил поводком, хозяин был агрессивным, мог напасть и на снимавшего человека.
Хочу, чтобы это увидела вся Литва, чтобы на хулигана внимание обратили соответствующие инстанции, и решили этот вопрос", – писал один мужчина.
Пользователи обратились и в полицию.
Полиция на своей странице в фейсбуке поблагодарила жителей за гражданскую позицию.
По данным полиции, информация передана Клайпедской полиции, которая выясняет обстоятельства происшествия.
За жестокое обращение с животными в Литве грозит штраф в размере 50-1200 евро.
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