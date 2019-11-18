"Правительство РФ подписало закон о единовременной выплате с 1 ноября каждому гражданину, родившемуся в СССР в период с 1950 по 1994 год по 17 200 рублей", – такая новость на русском языке в последнее время распространяется в интернете. К сообщению, неизвестные распространители, прикрепляют ссылку, якобы в которой все подробности.
Открыв такую ссылку, вы конечно же, не найдете никакой информации о выплате. Вместо нее – фотография президента России Владимира Путина, показывающего фигу из социальной сети "Вконтакте". Лицо – Путина, а кукиш – грубый монтаж. Оригинальное фото сделано известным блогером Ильей Варламовым, который сделал фото в августе 2011 года.
Кажется, смешная, а для кого-то злая шутка, но по сути она – не несет какого-то вреда. Можно и посмеяться над президентом России, который обещает поднять среднюю зарплату, пенсии, выплаты, но часть жителей страны этого роста так и не дождались. С помощью такого фотомонтажа - Путин, показывающий кукиш - россияне в социальных сетях нередко демонстрируют свое разочарование. Можно посмеяться и над собой – попался на крючок, нажав ссылку, тебя "накололи". И не только потому, что в 1994 году СССР уже не существовало. Такие выплаты тоже никто не обещал.
Такой шуткой в последнее время делятся тысячи людей – без контекста, без предупреждения и не только в России. Сообщение как в социальных сетях, так и в мессенджерах, например, WhatsApp, Telegram, распространяют в Молдове, а также на страницах пользователей фейсбука из других постсоветских территорий.
Более того, само сообщение – старое, за это время его содержание конечно претерпело изменения. Еще в 2017 году обещали, что "каждый гражданин, родившийся в СССР с 1950 по 1994 год получит 30 000 рублей". Другой вариант этого сообщения – все родившиеся с 1950 г. по 1991 г. получат 1950-1994 евро.
Во всех случаях обещали выплаты, утвержденные правительством РФ или самим Путиным. Однако во всех случаях, перейдя по ссылке, человек видел дулю – только без изображения Путина. На этот раз картина иная. И не только потому, что фигу показывает Путин. В этой ссылке может быть не только фото президента РФ, но и опасный код.
В таком случае, когда в фото размещают еще одну картинку для наблюдения (чтобы узнать, кто открывает такие ссылки).
Так идентифицируют людей, которые "покупаются" на такую информацию, значит, можно предположить, что и в будущем их такие ссылки привлекут, а они уже могут быть заражены более опасным вирусом, предназначенным для слежки или другого взлома – который создаст незаметный подход к системе.
В критических случаях такая брешь может нанести вред не только компьютеру того человека, который "подцепил" вирус, но и сети, к которой он подключен. В последний раз с помощью такого кода пытались распространять фейковую новость о министре обороны Литвы Раймундаса Кароблисе.
По данным DELFI, информация о такой шутке и возможном распространении вредного кода была передана Национальному центру кибербезопасности, который предупреждает жителей не открывать неясные ссылки, даже если они кажутся невинной шуткой.
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