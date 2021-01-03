"Вчера ( в субботу - ред.) на одной из сайтов было опубликовано лживое объявление о якобы имеющейся в продаже вакцине против Covid-19. Сразу скажем, что это объявление ЛОЖНОЕ. Причины его публикации могут быть разными, но основных две: попытка обмануть доверчивых людей или попытка посеять недоверие к деятельности государственных учреждений", - заявили официальные лица.
На фотографии в объявлении изображена вакцина Comirnaty, разработанная BioNTech и Pfizer, которую необходимо хранить и транспортировать при температуре от -90 ° C до -60 ° C и использовать сразу после размораживания.
Даже из самых лучших побуждений никто не отправит неиспорченную вакцину из Америки в Литву, потому что без специального оборудования невозможно обеспечить требования ее хранения.
"Будьте осторожны, чтобы не попасться на удочку такой рекламы, сообщите об этом пожилым людям", - написали сотрудники.
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