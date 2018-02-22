В рейтинге, который составляется на основании оценок, сделанных экспертами и лидерами бизнеса, Литва заняла 38-е место в списке 180 стран. По этому показателю Литва опережает Латвию, но отстает от Польши и Эстонии.
"Результаты этого года показывают, что эксперты и представители бизнеса не оценивают усилия по снижению уровня коррупции авансом. Думаю, что это тоже четкий сигнал представителям государственного сектора и бизнеса не ждать внимания надзорных ведомств или правоохраны, а проявлять инициативу самим. Иначе заметных изменений мы можем и не увидеть", - сказал для пресс-релиза глава литовского отделения Transparency International Сергей Мурвавьев.
Индекс восприятия коррупции показывает, как разным государствам мира удается контролировать коррупцию. Ситуация в стране оценивается конкретной цифрой по стобальной шкале от 0 до 100, в которой 0 означает абсолютно коррумпированную страну, а 100 баллов - очень прозрачную страну. Литва уже третий год подряд получает оценку 59 баллов.
Литва занимает 16-е место среди государств Евросоюза, в прошлом году она была 19-ой. В этом году, как и в 2017 году, снова лидируют Дания и Новая Зеландия, которые получили 88 и 89 баллов соответственно.
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