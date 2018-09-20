В Индексе социального прогресса Литва занимает 31-е место среди 128 государств. Рейтинг составляется с учетом таких показателей, как доступность образования, здравоохранения, гражданские права и свободы, качество продуктов питания, воды и жилья.
Американская неправительственная организация, которая производит эти замеры, утверждает, что этот рейтинг точнее отражают уровень благосостояния людей, чем распространенный показатель валового внутреннего продукта.
Высшие баллы Литва получила за возможность своих жителей получать информацию - здесь принимались во внимание распространенность мобильных телефонов, Интернета, размещение данных правительства в Интернете и свобода СМИ.
Оценки Литвы были несколько сбиты показателями безопасности, особенно уровня преступности и смертей в ДТП.
Литва в этом индексе опередила все соседние страны - Польша осталась на 32-м месте, Латвия - на 39-м, Белорссия - на 46-м, Россия - на 60-м. Эстония показала себя лучшей из стран Балтии и заняла 27-ую позицию.
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