Результат Литвы был на 0,005 пункта ниже, чем в 2018 году, когда в последний раз публиковался индекс неравенства полов.

По показателю равенства экономических возможностей Литва заняла 11 место, по равным возможностям получить образование – 50 место, по политическим полномочиям– 65 место.

В этом рейтинге Латвия заняла 11, Эстония – 26, Польша – 40 место.

В выводах индекса говорится, что согласно нынешним тенденциям, неравенство полов исчезнет только через 99,5 лет.

Это почти на 10 лет меньше, чем в предыдущем отчете Всемирного экономического форума. В нем также отмечается, что сокращение связано с большим прогрессом в сфере задействования в политике.

На вершине рейтинга, как и в 2018 году, находится Исландия. На втором месте осталась Норвегия, а на третьем – Финляндия.