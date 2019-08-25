Индекс Литвы по шкале от нуля до единицы составил 0,6553 пункта, показывает выполненное компанией Surfshark исследование.

В то же время Эстония находится на 28 месте (0,6431 пункта), Латвия – на 39 (0,5791 пункта).

По словам руководителя исследовательской компании Surfshark Годди Рея, Литва и Эстония являются удивившими странами.

"Интересно то, что Литва вместе с Эстонией находятся среди нескольких стран, которые можно назвать сюрпризами", – заявил Г. Рэй.

"Это означает, я что что у Литвы есть заметно высокий уровень качества цифровой жизни, при учете объема внутреннего валового продукта, приходящегося на одного жителя. Мировые тенденции показывают, что ВВП на одного человека коррелируется с качеством цифровой жизни. Поэтому и Литва, и некоторые другие страны отмечаются более высоким качеством цифровой жизни, чем можно было бы судить об этом по показателям ВВП", – заявил он.

Литва в категории кибернетической безопасности заняла 4 место, по скорости интернета осталось на 19-ом. От лидеров она отстаёт по доступности мобильного интернета (33 место) и системы электронного управления (38 место).

Как написано в пресс-релизе, исследователи установили, что человеку, желающему иметь самый дешёвый интернет, в Литве нужно работать 72 минуты, а самый дешевый мобильный интернет – 477 секунд.

Во впервые составленном индексе лидирует Австралия – её индекс составил 0,7992пункта. Не намного отстала Франция (0,7985 пункта) и Сингапур (0,7854 пункта).

В конце таблицы оказался Ирак (0,2915 пункта), Эфиопия (0,2328 пункта) и Алжир (0,1865 пункта).