В мастерской многолетнего ювелира в Паневежисе пусто, на двери висит замок.
"В пятницу попрощались, в понедельник его уже не было на работе", - заявил журналистам Lietuvos ryto коллега-ювелир Томас Петраускас. Через неделю стало известно, что от коронавируса умер давний коллега.
"Не был болеющим человеком, знаю его 30 лет и не помню, чтобы он болел", - заверил Т. Петраускас.
В стране каждый день только от коронавируса умирают десятки людей.
По словам руководителя компании, оказывающей ритуальные услуги в Паневежисе, это самое загруженное время за пару десятилетий. Нагрузка увеличилась на треть.
"Мы просто физически, можно сказать, не успеваем сделать все, что необходимо. Наверное, все сложилось в одно: люди не посещали врачей, в больницах были какие-то очаги. Мы действительно это очень сильно прочувствовали", - сказала Сильвия Талачкене, управляющая похоронного бюро "Ramybės takas".
Представители похоронных бюро говорят, что иногда родственникам приходится ждать, чтобы попрощаться с умершим.
"У нас 3 холодильника, и все они заполнены, иногда даже выстраиваются очереди, вот такая ситуация. Кремируют много людей, в Кедайняй есть только одна линия, которая сломалась, потом мы возили людей в Ригу на кремацию, но и там огромные очереди", - сказал Раймондас Панкявичюс, заместитель директора похоронного бюро Grauduva.
По словам руководителя компании по оказанию ритуальных услуг, бывает, что хоронить покойного некому. В специально оборудованном шкафу хранятся урны с прахом умерших, которые в настоящее время близкие не могут забрать.
"Люди могут быть в отъезде, больны, у нас были такие случаи, что болела вся семья или после карантина", - сказала о тяжелой ситуации С. Талачкене.
По данным Департамента статистики Литвы, за последние недели в Литве зарегистрировано рекордное количество смертей.
"Эти последние две недели выделились тем, что за все недели умерло больше людей по сравнению с пятью или даже десятью годами. Всего умерли более 1 000 человек. В среднем за неделю в стране умирает около 800 человек", - сказала Вильма Малинаускене, представитель Департамента статистики Литвы.
Согласно статистическим данным, хотя число смертей от коронавируса растет, большая часть людей в Литве умирает от заболеваний системы кровообращения и злокачественных опухолей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовцы не отказываются от поездок за границу: предупреждают о возникающих рисках и изменении порядка путешествия (7)
В настоящее время наблюдается временный подъем в сфере...
В холодильниках похоронного бюро не хватает места, некому хоронить умерших (2)
Безжалостная статистика - по заболеваемости...
"Никто, кроме Путина, не мог согласовать такую операцию": главный редактор The Insider рассказывает о том, как искали отравителей Навального Интервью Delfi (69)
Издание "The Insider" совместно с расследовательской группой...
В Литве выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались (29)
За минувшие сутки в Литву было выявлено 2927 новых...
Протесты в Беларуси: жители выходят на "Марши народного трибунала" дополняется (3)
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после...