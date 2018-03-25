Столица Литвы присоединилась к общемировой акции Час Земли, целью которой является привелечение внимания к проблеме изменения климата. В субботу вечером в Вильнюсе во многих местах на час отключили свет.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Эта инициатива появилась в Сиднее в 2007 году, а в этом году о своем участии заявили миллионы жителей Земли в 187 странах мира. В 20.30 по местному времени они на час отключают у себя свет.

Организаторы называют этот час "крупнейшим в мире движением простых людей в связи с изменением климата".

После того, как температура в мире достигла рекордного уровня, темой нынешней акции была в следующем: влияние изменения климата.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Налоговая служба информирует: 10 часто допускаемых ошибок при заполнении декларации

С приближением срока подачи декларации о доходах у...

В ходе акции Час Земли в Вильнюсе выключили свет (4)

Столица Литвы присоединилась к общемировой акции Час...

Гримасы эмиграции: в многоквартирном доме - лишь две жилых квартиры (43)

В многоквартирном доме, расположенном центре...

За чистотой в общественном транспорте Вильнюса следит новая команда: выяснили, почему было грязно (11)

К работе приступила новая, специально обученная...

Столетие Беларуси в Вильнюсе: праздничное шествие и открытие таблички "Вулица Полацкая" (55)

В столице Литвы в эти дни отмечается столетие...

TOP новостей

Гримасы эмиграции: в многоквартирном доме - лишь две жилых квартиры (43)

В многоквартирном доме, расположенном центре...

Ограничения торговли алкоголем заставляют сокращать время работы магазинов (61)

С января 2018 года в Литве вступили в силу ограничения,...

Налоговая служба информирует: 10 частых ошибок при заполнении декларации

С приближением срока подачи декларации о доходах у...

В ходе акции Час Земли в Вильнюсе выключили свет (4)

Столица Литвы присоединилась к общемировой акции Час...

Чистота в общественном транспорте Вильнюса: выяснили, почему было грязно (11)

К работе приступила новая, специально обученная...