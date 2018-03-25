Эта инициатива появилась в Сиднее в 2007 году, а в этом году о своем участии заявили миллионы жителей Земли в 187 странах мира. В 20.30 по местному времени они на час отключают у себя свет.

Организаторы называют этот час "крупнейшим в мире движением простых людей в связи с изменением климата".

После того, как температура в мире достигла рекордного уровня, темой нынешней акции была в следующем: влияние изменения климата.