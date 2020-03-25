Лидяка с супругой прилетел с Бали. Он убежден, что, когда прилетел, вируса у него не было, но сейчас он не может утверждать, что абсолютно здоров.

"Мы были на Бали, это сейчас самое безопасное место в мире, там меньше всего заражений. Мы планировали самоизолироваться на две недели, была готова квартира, в ней - еда, гигиенические принадлежности", – сказал он.

"Но вместо этого нас сначала в аэропорту гоняли три часа от стола к столу, а это уже зона риска – ведь прилетело много людей из таких стран, как Испания, Норвегия и др, надо пассажиров из таких зон риска выводить как можно быстрее. А потом общежития, гостиницы, много людей, снова угроза. Я не сомневаюсь, что мы не привезли коронавирус, но не заразит ли нас Верига здесь, это уже вопрос", – возмущался Лидяка.

"Жду и надеюсь, что здравый ум победит, и семьям, у которых есть условия для самоизоляции дома, где нет других членов семьи, дедушек и бабушек, детей, еще кого-то, разрешат перебраться домой. Сейчас такое бремя Верига возложил на плечи общества, это уму непостижимо и ничем не оправдано – и с медицинской и с экономической точки зрения. Я уже не говорю о юридическом аспекте, это противоречит Конституции, правам человека, ведь когда столько людей собирают вместе, риск заражения увеличивается", – сказал он.

Он подчеркнул, что на условия жизни он не жалуется – они живут в двухместном номере, еда их удовлетворяет.

Pusryčiai karantinui skirtame viešbutyje © Asmeninio albumo nuotr.

"Меньше всего надо говорить об условиях. Главное - это принудительное сопровождение под конвоем, распределение, куда решит Верига, без возможности провести время карантина дома. Такого нет ни в одной стране мира. Ни в коммунистическом Китае, ни в диктаторской России, ни в демократических странах, нигде, это идет вразрез с законом", – повторил он.

По его словам, у большинства вернувшихся с Бали, было где провести карантин.

"Но, не боюсь этого слова, идиотское и необоснованное решение Вериги усложнило жизнь этих людей, и вызвало дополнительный риск для общества", – сказал он.

Лидяка называет это решение пустым популизмом: "Отдался во власть эмоциям, когда общество такое взбудораженное, расслоенное, появляется необходимость искать виноватых. Так вот пошел на поводу у таких крикунов, что надо ужесточить условия для всех, в и тюрьмы закрыть – это дешевое пустое политиканство. Я не понимаю, как сегодня президент может терпеть это нерациональное поведение Вериги и как премьер может еще держать его на этом посту, почему парламент молчит. Уму непостижимая ситуация. Я не понимаю, может это страх перед теми, кто так взбудоражен, не углубился в ситуацию – трудно подобрать слова для оценки ситуации", – сказал он.