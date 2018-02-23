Во фракции ЛДПР, лидеру которой Владимиру Жириновскому в передаче "Дождя" задали вопрос о домогательствах журналисток со стороны депутата Леонида Слуцкого, предложили лишить парламентской аккредитации корреспондентов телеканала.
© Tv rain

Сам глава комитета Госдумы по международным делам опровергает все обвинения в харассменте.

"Вчерашние обвинения от журналистов "Дождя" в адрес депутата ГД Леонида Слуцкого в домогательствах считаю грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. Будем от имени фракции ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД для этих журналистов", - написал в Twitter вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев 23 февраля. О каких именно журналистах он ведет речь, парламентарий не уточнил.

Ранее несколько журналисток парламентского пула рассказали "Дождю" о том, что депутат и глава комитета Леонид Слуцкий приставал к ним - позволял себе вольные шутки и даже прикосновения к интимным частям тела.

После этого журналистка телеканала Елизавета Антонова в эфире программы Hard Day's Night задала вопрос Владимиру Жириновскому, во фракции под руководством которого и состоит Леонид Слуцкий, знает ли он о случаях харассмента со стороны коллеги. Лидер ЛДПР ответил, что ничего об этом не слышал, и предположил, что, возможно, таким образом глава комитета пытается привлечь корреспондентов чаще приходить к нему и брать интервью.

Сам Слуцкий опроверг "Дождю" обвинения, а в разговоре с РБК он назвал сообщения о харассменте бредом. "Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для "Дождя", впрочем, это обычная практика", - заявил агентству глава думского комитета.

NEWSru.com
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