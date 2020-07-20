В городах Литвы прошли ливни с градом

Сначала о ливнях сообщили в Западной Литве, а вечером сильный ливень прошел и в столице. Местами выпал град.
Синоптики информируют, что со вторника погода изменится, придет прохлада.
Ночью будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди с грозами. Температура 13–18 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 18–23 градусов.
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