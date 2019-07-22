По словам автора идеи и одного из организаторов Игнаса Бразаускаса, подобные мероприятия планируется проводить каждые пять лет, чтобы создать новую традицию для того, чтобы в пятидесятилетие Балтийского пути в 2039 году удалось повторить впечатляющую цепочку людей, взявшихся за руки, которая соединила три Балтийских государства.
Планируется, что первая цепочка в этом году 23 августа протянется от Кафедральной площади до знака Вильнюса на Укмергском шоссе – на десять километров.
"Пока 10 000 кажутся нам с трудом достижимым результатом", – сказал BNS председатель правления общественного учреждения Mes Darom, которое и является одним из инициаторов повторения акции, И. Бразаускас.
По его словам, сходные репетиции, хоть и менее масштабные пройдут в Латвии и Эстонии: ими заинтересовались местные общины литовцев.
23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.
В годовщину этого события 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции "Балтийский путь". Живая цепь протянулась на 650 километров от Башни Гядиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллине.
Балтийский путь внесен в список Всемирной памяти ЮНЕСКО.
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