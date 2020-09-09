Количество контактных лиц очень большое: эти работники контактировали с несколькими классами и администрацией школы. Заболевшие и те, кто с ними контактировал, изолированы.

Симптомы у этих заболевших появились в прошлую пятницу, в среду выяснилось, что оба они больны COVID-19.

Гимназия переходит на удаленное обучение. Точное количество контактов пока неизвестно, этот вопрос выясняют специалисты Национального центра общественного здравоохранения.

Одна из версий заражения – Камаяй, где был очаг COVID-19.

С момента начала учебного года до настоящего дня COVID-19 установлен в 18 школах и детских садах, всего 20 случаев.

Специалисты отмечают, что это не удивляет, ведь ученики и работники этих заведений - члены общества, а вирус циркулирует в обществе. Тем более что уже доказано, что дети и подростки обычно легко переносят коронавирус и либо не чувствуют никаких симптомов, либо чувствуют незначительные симптомы.

Специалисты корректируют реакцию на случаи коронавируса в школах. Зачастую реакция бывает неверной, вот несколько примеров: из-за одного случая закрывают всю школу, изолируют людей, которые контактировали с теми, кто контактировал с больным, указывают, что больной контактировал со всеми работниками школы. Что это значит? Это значит, что школам не хватает информации, поэтому 16 сентября 2010 г. в 13 ч. состоятся УДАЛЕННЫЕ КУРСЫ для руководителей школ, на которых объяснят правила действия в случае заболевания коронавирусом кого-то из учеников или работников школы.