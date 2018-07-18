В Германии проходят испытания изготовленных для литовской армии боевых машин пехоты (БМП) Boxer, которые в целях сохранения связи с историей страны и армейскими традициями в Литве будут называться Vilkas (Волк).
Boxer IFV
© KAM

Как сообщило Министерство обороны (МО), производитель боевых машин пехоты ARTEC на немецких полигонах, интенсивно тестирует два прототипа литовских БМП.

Оба прототипа сделаны в соответствии с требованиями Вооружённых сил Литвы, они оснащены башнями израильского производства со скорострельными 30-мм пушками и противотанковыми ракетами Spike LR.

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"Проект боевых машин пехоты является одним из важнейших элементов модернизации и укрепления Литовской армии", - цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Раймундаса Кароблиса.

По его словам, адаптированные к потребностям литовских вооружённых сил Литвы Vilkas означают качественный скачок в модернизации армии, в обеспечении её современными технологиями и оружием, что приближает её к стандартам НАТО.

Как сообщает МО, основная задача прототипов - помочь производителю определить слабые места БМП Vilkas , чтобы до начала массового производства боевых машин можно было устранить технические дефекты, обеспечить качество изделия и функциональность всех систем.

"Эти два БМП мы называем прототипами, так как это первые машины, которые изготовлены в соответствии с требованиями Литвы с интегрированным оружием башенками, и предназначенном на нынешнем этапе для всей оценки интегральности и функциональности всех систем", - говорит руководитель проекта майор Няриюс Шивицкас.

По его словам, по сравнению с полученными в прошлом году учебными машинами эти прототипы боевых машин намного сложнее, в них установлено больше различного оборудования, которое превращает их в мощные бронированные боевые машины.

По завершении испытаний техническое состояние обоих прототипов будет восстановлено до заводских параметров БМП Vilkas, и они будут возвращены армии Литвы. Первый Vilkas должен прибыть в Литву в начале 2019 года.

В июле Литва также направила письмо Агентству поддержки и закупок НАТО (NSPA) о намерениях присоединиться к Программе снабжения и технического обслуживания боевых машин пехоты Boxer.

По утверждению Минобороны, цель заключается в обеспечении материально-технического снабжения закупленных Вооружёнными силами Литвы БМП - возможностями пользовпания общими запасными частями и центральными складами, ремонтными мощностями основных агрегатов, технической и инженерной поддержкой и т.п.

Согласно подписанному в 2016 году соглашению, Литовская армия почти за 386 млн евро закупит 88 БМП, вооружённых высокоскоростными пушками и противотанковыми ракетами.

Эти БМП поступят в механизированную мотопехотную бригаду Geležinis Vilkas им. Великого князя Литовского Альгирдаса и в уланский батальон им. Великой княгини Бируте.

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