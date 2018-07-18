Как сообщило Министерство обороны (МО), производитель боевых машин пехоты ARTEC на немецких полигонах, интенсивно тестирует два прототипа литовских БМП.
Оба прототипа сделаны в соответствии с требованиями Вооружённых сил Литвы, они оснащены башнями израильского производства со скорострельными 30-мм пушками и противотанковыми ракетами Spike LR.
"Проект боевых машин пехоты является одним из важнейших элементов модернизации и укрепления Литовской армии", - цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Раймундаса Кароблиса.
По его словам, адаптированные к потребностям литовских вооружённых сил Литвы Vilkas означают качественный скачок в модернизации армии, в обеспечении её современными технологиями и оружием, что приближает её к стандартам НАТО.
Как сообщает МО, основная задача прототипов - помочь производителю определить слабые места БМП Vilkas , чтобы до начала массового производства боевых машин можно было устранить технические дефекты, обеспечить качество изделия и функциональность всех систем.
"Эти два БМП мы называем прототипами, так как это первые машины, которые изготовлены в соответствии с требованиями Литвы с интегрированным оружием башенками, и предназначенном на нынешнем этапе для всей оценки интегральности и функциональности всех систем", - говорит руководитель проекта майор Няриюс Шивицкас.
По его словам, по сравнению с полученными в прошлом году учебными машинами эти прототипы боевых машин намного сложнее, в них установлено больше различного оборудования, которое превращает их в мощные бронированные боевые машины.
По завершении испытаний техническое состояние обоих прототипов будет восстановлено до заводских параметров БМП Vilkas, и они будут возвращены армии Литвы. Первый Vilkas должен прибыть в Литву в начале 2019 года.
В июле Литва также направила письмо Агентству поддержки и закупок НАТО (NSPA) о намерениях присоединиться к Программе снабжения и технического обслуживания боевых машин пехоты Boxer.
По утверждению Минобороны, цель заключается в обеспечении материально-технического снабжения закупленных Вооружёнными силами Литвы БМП - возможностями пользовпания общими запасными частями и центральными складами, ремонтными мощностями основных агрегатов, технической и инженерной поддержкой и т.п.
Согласно подписанному в 2016 году соглашению, Литовская армия почти за 386 млн евро закупит 88 БМП, вооружённых высокоскоростными пушками и противотанковыми ракетами.
Эти БМП поступят в механизированную мотопехотную бригаду Geležinis Vilkas им. Великого князя Литовского Альгирдаса и в уланский батальон им. Великой княгини Бируте.
Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (11)
Депутат фракции Союза отечества-Христианских...
Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (22)
Никакие искусственные барьеры не могут помешать...
Улицы некоторых городов Литвы усеяны поденками (2)
Жителей Алитуса , которые поздно вечером прогуливаются...
54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (18)
Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...
TOP новостей
Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (22)
Никакие искусственные барьеры не могут помешать...
Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (11)
Депутат фракции Союза отечества-Христианских...
"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (147)
В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...
54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (18)
Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...
В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (169)
На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...