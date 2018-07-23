Генпрокуратура в понедельник сообщила, что расследование начато в связи с оскорблением памяти покойного.

Титов высказался об Раманаускасе-Ванагасе на минувшей неделе, когда в мэрии обсуждался вопрос увековечения памяти лидера партизан памятной доской на здании Факультета гуманитарных наук и наук об образовании Клайпедского университета.

"Вы действительно думаете, что стоит увековечить человека, по инициативе которого были убиты 8000 мирных граждан и детей? Я считаю, что памяти о таких людях не место в Клайпеде", - заявил Титов.

Он также утверждал, что Раманаускас-Ванагас лично оглашал смертные приговоры.

Подобные утверждения Титов публиковал 19 июля и в социальной сети Facebook. Правоохранительные органы обещают оценить содержание и этого сообщения.

В понедельник Титов сказал BNS, что сможет обосновать свои утверждения обнаруженными в интернете документами и показаниями свидетелей.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас утверждает, что своими высказываниями Титов мог нарушить присягу члена горсовета, поэтому инициирует импичмент политику.

"Хотя пока еще нет официальных оценок правоохранительных органов и разъяснений юристов по поводу последних заявлений этого гражданина о командире партизан Адолфасе Раманаускасе-Ванагасе, но по моей личной оценке, на сей раз, все границы человеческих приличий нарушены, и возможно уже была нарушена присяга члена горсовета", - заявил в Фейсбуке до заявления прокуратуры Грубляускас, являющийся членом Движения либералов.

Инициировать процедуру лишения прав члена горсовета могут не менее трети членов совета. Если совет решит, что есть основания для лишения мандата, то будет запрошен вывод Верховного административного суда Литвы. Если суд представит вывод о том, что член горсовета нарушил присягу, то он может быть лишен полномочий большинством голосов двух третей членов горсовета.

Сейм Литвы объявил 2018-й год годом Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, поскольку в следующем году исполнится сто лет со дня его рождения.

Партизанская война в Литве началась в 1944 году, когда страну оккупировал Советский Союз. В независимой Литве он был посмертно удостоен высоких государственных наград. Он руководил партизанами Дзукии, в 1949 году вместе с другими командирами партизан подписал Декларацию Литовского движения борьбы за свободу.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы проходила до 1953 года. Командир боровшихся с советской оккупацией партизан Раманаускас-Ванагас был задержан в 1956 году, подвергнут зверским пыткам сотрудниками советской безопасности, а в 1957 был казнен.