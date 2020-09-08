В Гаргждай коронавирус диагностирован у воспитанника детского сада

"Вирус диагностирован у воспитанника детского сада "Гинтарелис". Вся группа находится в изоляции. Помещения дезинфицируют. Национальный центр общественного здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование", – писал он в фейсбуке.

Напомним, что в понедельник сообщалось, что после 4 дней нового учебного года в литовских школах пришлось изолировать больше 200 учеников и учителей.