В Гаргждай коронавирус диагностирован у воспитанника детского сада

"Вирус диагностирован у воспитанника детского сада "Гинтарелис". Вся группа находится в изоляции. Помещения дезинфицируют. Национальный центр общественного здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование", – писал он в фейсбуке.
Напомним, что в понедельник сообщалось, что после 4 дней нового учебного года в литовских школах пришлось изолировать больше 200 учеников и учителей.
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