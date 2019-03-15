В феврале этого года на жительство в Литву прибыли 3225 человек, из которых 1907 – граждан Литвы, а выехали – 2924 человек, из которых – 2466 граждан Литвы.
В январе миграционный баланс был отрицательным. В прошлом году положительный баланс миграции был в апреле, мае, июне и декабре.
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