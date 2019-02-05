Истекает срок действия соглашения об использовании 139 стационарных и 11 мобильных постов контроля скорости, новый договор не был заключен.
"Мы должны предоставлять услугу, пока действует соглашение, мы за это в ответе. Но с 11 февраля договор не действует. Что будет? Радары будут выключены", – сказал представитель компании Fima Рокас Шлекис.
Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что уже запланировала оборудование новых участков установки радаров разного вида. Однако сначала будет объявлен конкурс на покупку соответствующих услуг.
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