Истекает срок действия соглашения об использовании 139 стационарных и 11 мобильных постов контроля скорости, новый договор не был заключен.

"Мы должны предоставлять услугу, пока действует соглашение, мы за это в ответе. Но с 11 февраля договор не действует. Что будет? Радары будут выключены", – сказал представитель компании Fima Рокас Шлекис.

Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что уже запланировала оборудование новых участков установки радаров разного вида. Однако сначала будет объявлен конкурс на покупку соответствующих услуг.