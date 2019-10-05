Информация в фейсбуке появилась в пятницу вечером. Журналисты портала DELFI через несколько часов связались с социальными работниками мэрии Пасвальского района. Рамуне Ожалинскене сказала журналистам, что пенсионерку уже перевезли в дом престарелых и как минимум выходные она проведет в тепле и будет накормлена.

"Уважаемые социальные работники Пасвальского района, вчера вы после долгих уговоров посетили пенсионерку на ул. Биржу, надеюсь после этого визита вы провели вечер в тепле. А в доме у Оните было холодно, сыро и темно. Там давно нет электричества, а старая печь представляет угрозу. Как обстоят дела с другими удобствами? Не шутите!" – таково начало поста в группе "Лучше чем вчера" на фейсбуке.

"Да и сама Оните почти ничего не видит и с трудом передвигается, неизвестно, как она очутилась в этой комнатенке. Часто она находится под замком, вся окоченевшая от холода, постель грязная, грязная и одежда, саму Оните тоже давно не умывали. От пробивающегося из-под рамы холода она защищается, чем может, ноги прикрыты подушкой. Там на тумбочке – вся ее еда – мутная вода в ведре из-под краски", – сказано дальше.

Люди, оставившие этот комментарий, утверждают, что Оните мечтает попасть в дом престарелых. "Бабушка по-детски наивная. Она не злится на тех, кто так о ней "заботится", не спрашивает, почему при наличии законного опекуна она живет в таких условиях и вообще, где находится этот ее опекун. Она мечтает попасть в дом престарелых, где она не была бы одна, где было бы тепло и давали бы еду, – сказано в обращении. – А я мечтаю, чтобы те, от кого зависят все эти бюрократические вопросы, увидели мучения этого человека".

"Пишу об этом, потому что нахожусь в безвыходной ситуации, ни на какую материальную помощь не рассчитываю, поскольку не могу гарантировать, что ваше добро дойдет до Оните. Прошу публичности и надеюсь, что те, у кого в руках власть, откроют свои сердца. Не могу достучаться ни до мэра, ни до депутата от Пасвалиса, ни до администрации мэрии. Прошу, помогите предать эту информацию огласке, чтобы она достигла тех, кто не будет смотреть на пожилого человека как на статистическую единицу в табличке "Содры".

DELFI в пятницу поздно вечером связался с социальными работниками Пасвальского района, а именно с главой службы Ожалинскене. Она сказала, что Оните перевезли в дом престарелых. "Есть родственники, которые присматривают за старушкой, поэтому социальным работникам добраться до этой пенсионерки было сложно", - сказала она.

Ожалинскене сказала, что социальным работникам об этой женщине было известно, но они верили обещаниям ее близких. "Сейчас пожилая женщина находится в доме престарелых", – сказала она и прибавила, что "что условия жизни этой старушки были сложными, но не до такой степени, как сейчас".

"Мы говорили ее родственникам, что надо лучше присматривать за старушкой, их предупреждали. Они обещали, что все вопросы решат. Однако родственники свои обязательства не выполняли", – сказала Ожалинскене.

По ее словам, когда пожилую женщину забирали, постель ей уже сменили, ситуация была лучше, но она сама хотела, чтобы ее увезли в дом престарелых.

"Положение было не таким страшным, печка натоплена, холодно не было. Но пенсионерка согласилась уехать. Раньше она говорила, что все хорошо" – сказала Ожалинскене.

Пожилая женщина проведет в доме престарелых выходные, потом будут решать, что делать дальше.

"Мы сожалеем, что доверяли родственникам... Вроде родственники взяли на себя ответственность, но такой присмотр... Может, для них это нормально", – предположила Ожалинскене.