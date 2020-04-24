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В фейсбуке распространяют список требований для детских садов, который представил вице-мэр Вильнюсского муниципалитета Витаутас Миталас. Он заверил Delfi, что разослал эти требования учреждениям, включая частные детские сады. В документе сообщается, что обсудили вопрос работы детских садов и попунктно представлены все эти правила. В одном из пунктов сказано, что присмотр за детьми не связан с их развитием и воспитанием, поэтому будет длиться несколько часов. Удивляет также требование, чтобы дети были в масках и перчатках.
Vaikai karantinas
Vaikai karantinas
© Shutterstock

В письме Миталаса сказано, что, реагируя на ситуацию и на то, что правительство приняло решение о смягчении требований карантина, хотят выяснить, скольким детям нужна будет услуга присмотра с 27 апреля.

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По этой причине руководство детских садов должно выяснить это и не позже 13 ч. 24 апреля заполнить документ о родителях своих подопечных, которые вынуждены работать на рабочем месте и представили соответствующие документы.

Это якобы необходимо для обеспечения гармоничного увеличения числа детей в детских садах, выделения необходимых дезинфицирующих средств и т.д. "Важно как можно скорее оценить предварительную потребность с родителями и предоставить информацию нам. Если позже ситуация изменится, информацию можно будет уточнить", – указал Миталас.

Отмечается, что возвращение детей в детские сады и начальные классы будет проходить постепенно. Ну и в конце представлены требования.

Руководство детских садов просят обратить внимание на то, что речь идет о присмотре за детьми, а не их воспитании и обучении, поэтому принимать детей можно на несколько часов; в группе должно быть до 10 детей; принимать должны только тех детей, чьи оба родителя работают; у детей должны быть средства защиты: маски, перчатки; родители должны оставлять детей у ворот, где их принимают работники детсада; если у ребенка школьного возраста есть братья и сестры, то такого ребенка могут оставлять с младшими братьями и сестрами в детском саду. Упоминается что в Вильнюсе отключено отопление, поэтому в помещениях детских садов холодно.

Правда, Миталас уточнил Delfi: отопление в тех детских садах, где будут дети, включат. С другими вопросами от направил к вице-мэру Эдите Тамошюнайте, которая курирует детские сады.

Тамошюнайте помогла разобраться во всем – во время карантина в детские сады будут принимать и детей начальной школы, если родителям не с кем их оставить. Одних дома их нельзя оставлять. Она заверила, что принимать в детские сады будут только тех детей, чьи она родителя работают.

По-прежнему с детьми в детских садах и школах ведутся удаленные занятия, система работает.

"Мы сейчас пытаемся систематизировать информацию, наши детские сады связались со всеми родителями и выяснили, кому нужна такая услуга с понедельника. Количество небольшое – 3-10 детей. Максимум 16, но в этом саду 443 воспитанников в трех филиалах", – сказала вице-мэр.

Со временем, по ее словам, детей в садах станет больше.

Тамошюнайте сказала, что детям никакие маски носить не придется. В случае с детьми их как раз надевать и не рекомендуют. Даже работники детских садов могут не надевать маску: в масках они будут только встречать родителей у дверей группы. Родители также должны быть в масках. "Советуют максимально соблюдать дистанцию: 4-5 кв. м на одного ребенка. Если будет больше чем одна группа, дети из разных групп не должны контактировать", – сказала вице-мэр. По ее словам, в группе будет не больше 10 детей.

Что касается требования оставлять детей на несколько часов, Тамошюнайте сказала, что это родителям ничем не поможет. "Наоборот, время работы с 7 до 19 ч. При необходимости ребенок может быть в саду и дольше", – заверила она.

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