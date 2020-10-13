В фейсбуке распространяют фотографию животного с тату: такие действия известного мастера считают трудно объяснимыми

На фото видно животное с татуировкой на спине. Ранее татуировщик был известен как Донатас Ремейка, но после женитьбы взял фамилию супруги. Сейчас он работает в вильнюсском салоне Lithuanian Tattoo.

Татуировщик убрал из фейсбука фото, но возмущенные пользователи успели его сохранить.

"Почему? Тяжело? Жалко! Помоги литовцам творить! Чего не сделаешь ради науки и созданной литовцами программы по удалению тату с помощью лазера. Центр инновационной медицины вместе с ветеринарами позаботились о том, чтобы животное не чувствовало боли. Я рад, что мог участвовать в создании лазеров в Литве. Посмотрим, как лазер удаляет разные пигменты", – писал татуировщик.

Delfi он сказал, что это была не его идея. "Мне угрожали расправой. Однако меня пригласил Центр инновационной медицины сделать это для научных целей. Животное боли не чувствовало. Это не было самовольное решение, все для науки", – сказал он.

С Центром инновационной медицины пока связаться не удалось. Некоторые решили, что татуировщик имеет в виду Литовский инновационный центр, однако его представители сказали, что не имеют с этим делом ничего общего.

Сейчас фотографию распространяют татуировщики и Baltic Tattoo Convention, которые осуждают такие действия. Один мастер, организатор Baltic Tattoo Conventon Ауримас Моцкус сказал Delfi, что Донатас в кругах татуировщиков пользуется плохой репутацией – ему довелось немало слышать о кражах работ и эскизов других авторов, но об опытах с животными он слышит впервые.

"Об это человеке можно многое сказать, но, к сожалению, мало хорошего. Это конфликтная личность, которая не раз конфликтовала с признанными литовскими мастерами. Одни из поклонников прислали нам фото, а мы им поделились. О реакции людей, наверное, и говорить нечего, большинство возмущены. Однако честно могу сказать, что прежде не доводилось слышать об опытах над животными", – сказал Моцкус.