"Магазин в Швянтои открылся неделю назад, с тех пор и стоит "Верига". Его выносят, когда заканчивается время продажи алкоголя", – рассказал порталу DELFI читатель Вигантас, обративший внимание на такое явление в магазине Aibė.

По его словам, работники магазина рассказали, что немало людей фотографируется с "министром".

"Бизнес не хотел посмеяться над министром, просто придумали такой "шлагбаум", – сказал Вигантас.

По словам директора компании Voster Аиды Поцювене, которая возглавляет магазин, идея родилась во время дискуссий с членами команды.

"Плакат стоит недавно, с выходных. Он отражает наше отношение к запрету на продажу алкоголя после определенного часа, особенно в воскресенье после 15 ч. Отдыхающие часто забывают о времени, начинают высказывать недовольство у кассы, когда им отказываются продать алкоголь. Мы сделали визуализацию, чтобы было понятно – в 20 ч. отдел закрывается", – сказала она.

По ее словам, образ Вериги выбран неслучайно. Она не боялась и возможной отрицательной реакции самого главы Минздрава.

"Он - умный человек, я уважаю такое решение. Такого министра здравоохранения за все время независимости у нас не было. Я думаю, он понимает возможные последствия своего решения, понимает, что в обществе по этому вопросу наблюдается раскол. Я бы не сказала, что эта визуализация вызвала какой-то ажиотаж, скорее, вызывает улыбку. Умные понимают, а дуракам не приходится объяснять еще раз", – сказала она.

На вопрос, кто чаще всего забывает о действующем ограничении, Поцювене сказала, что лучше всего приспособились те, кто пьет часто. А вот те, кто редко покупает алкоголь, часто о новых правилах забывают.

"Обычно напоминают в кассе, когда стоит очередь, но работа продавца - продавать. Вот мы с помощью такой визуализации и напоминаем о действующем правиле", – сказала она.

Глава Ассоциации торговых компаний Эймутис Раджвила называет такое решение магазина недальновидным.

"Закон устанавливает время торговли алкоголем, нравится тебе или нет, ты должен руководствоваться законом. Я бы назвал это попыткой выделиться", – сказал он.

"Когда принимают закон, его надо соблюдать, но подобные вещи, по моему мнению, недопустимы", – сказал он.

По его словам, возможно, предприниматели на взморье чаще сталкиваются с проблемами из-за нового порядка, поскольку туда приезжают не только жители Литвы, но и иностранцы.

"Я думаю, литовцы уже освоились. Конечно, всякое бывает. Было и у меня – ехал в поездку, утром до 10 ч. взял упаковку, но купить не смог. Если покупаешь алкоголь не каждый день, то забываешь", – подтвердил Раджвила.

DELFI напоминает, что с 1 января 2018 г. в магазинах Литвы алкоголь продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье до 15 ч.