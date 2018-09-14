В фейсбуке распространяется жестокое видео: мать избивает детей

Сообщение о появлении такого видео в популярной группе :Свой угол" (Savas kampas) поступило около 2 ч. ночи. Были размещены два видео. Правда, позже стало известно, что оригинальная запись появилась в фейсбуке в конце августа. Почему его начали распространять только сейчас, неизвестно.

Одно видео было снято в комнате, напоминающей детскую спальню. В кровати, натянув на себя одеяло, лежит девочка дошкольного возраста. К ней подходит мама, стягивает одеяло и начинает бить ребенка по ляжкам.

Женщина бьет ребенка и что-то выкрикивает, но слова из-за плохого качества звука разобрать невозможно. Она ударяет девочку по ляжкам как минимум 5 раз, потом бьет ее по голове.

После этого ребенок хватается руками за голову, начинает кричать, а мать стоит рядом и орет на него. После последних слов матери ребенок отворачивается от нее, а мать кричит: "Лежать!"

На другом видео снят уже другой ребенок – мальчик. Действие происходит на улице.

Сначала видно, как мать тащит ребенка к дому. Дотащив его до двери, она его поворачивает и начинает бить ногами по ягодицам.

Ребенок начинает плакать, мать кричит. В конце она бьет зареванного ребенка по голове. Помимо видео в группе размещено и несколько скриншотов.

Судя по ним, пользователи идентифицировали женщину, которая избивала детей. По их словам, это жительница Пакруойского района. Позже эту информацию подтвердила полиция.

Мужчина, выложивший видео в сеть, с этой женщиной никак не связан. "Я с ней не знаком. Все эти материалы я нашел в фейсбуке, на стене у знакомого и выложил в "Свой угол", – сказал он DELFI.

Представитель ГПК Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала, что полиция эти видео видела, начато расследование.

"24 августа полиция Пакруойского района получила информацию о том, что 32-летняя жительница одной из деревень бьет своего ребенка. Сообщивший об этом человек снял экзекуцию на видео и выложил видео в сеть. В деревню приехала полиция и выяснила, что у женщины двое детей – 6-летний мальчик и 5-летняя девочка – которых она бьет с мая. Начато расследования по факту нанесения физической боли.

Специалисты службы по правам детей забрали детей из семьи и передали их в дом опеки. Дети там находятся до сих пор", – информировала полиция.