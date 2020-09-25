В Европе растет показатель заболевания коронавирусом: изолироваться не надо возвращающимся из 4 стран

Рост числа новых случаев отражается и в статистике. Если в первой половине сентября количество больных составляло меньше 16 человек на 100 000, то сейчас составляет больше 25. Этот показатель в Литве даже выше, чем в Польше.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели этот показатель в Литве составляет 31,2.

Пока Евросоюз не ввел одинаковую систему отсчета для определения стран, в которых коронавирус распространен больше всего, каждая страна устанавливает свой список стран, путешественников из которых не принимает. В Литве в этот список входят страны, где показатель составляет больше 25 человек на 100 000 жителей. Приезжим из этих стран в Литве требуется изоляция.

Правда, в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что не исключает возможности, что в будущем этот показатель будет изменен.

"Пока на комитете по управлению COVID-19 не было решения менять показатель. Я уже не раз упоминал, что было бы неплохо, чтобы Европа договорилась об общем принципе. Пока есть только рекомендации, но я не исключаю, что в вопросе стран, из которых приезжим требуется изоляция, могут быть изменения", – сказал министр.

Уровень заболеваемости вырос и у соседей, В Латвии, где уровень заболевания небольшой, за две недели он достиг 7,6 случаев (было 4,2) на 100 000 жителей, в Эстонии - 35,9, а в Польше - 27,3.

По данным на 25 сентября, изолироваться не придется только тем, кто возвращается из Латвии, Финляндии, с Кипра и из Лихтенштейна.

Еще неделю назад в этом списке была Польша и Германия.