В Европе от кори умерли 37 человек: врачи объясняют "рекорд" отказом от прививок

По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью в Европе достигло рекордного уровня за десять лет. Больше всего заболевших — в Сербии и на Украине. В европейском регионе корью заразились около 41 тысячи человек, что привело к 37 смертельным исходам.
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В прошлом году ВОЗ зарегистрировала около 24 тысячи случаев заболевания, в позапрошлом — немногим больше пяти тысяч. Эксперты связывают распространение заболевания с тем, что люди отказываются от прививок.

"Вирус кори передается очень легко и быстро распространяется. Чтобы предотвратить эпидемию, нужна иммунизация по меньшей мере 95% членов сообщества дважды в год, а также меры по иммунизации тех, кто не был привит ранее", — предупреждают в ВОЗ.

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По данным организации Public Health England, британцы заражаются корью по большей части во время поездок по континентальной Европе. В Британии в первом полугодии зарегистрировано 807 случаев заболевания.

В России в 2017 году произошел взрывной рост заболеваемости — сразу в четыре раза по сравнению с 2016 годом. По данным Роспотребнадзора, корью заболело больше 700 россиян Самая высокая заболеваемость была зафиксирована в Дагестане (32,7 человека на 1 млн жителей) и в Москве (26,7 заболевших на 1 миллион).

Отказ от прививок в последнее время становится все более популярным. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году каждый десятый ребенок на планете остался без необходимых прививок.

В этом году ВОЗ призывает европейские страны "принимать меры", с тем, чтобы люди чаще вакцинировали детей. Недавно верхняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, который отменил обязательную вакцинацию детей перед походом в школу. Среди европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемостью корью — Сербия и Украина.

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