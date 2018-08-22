В Европе от кори умерли 37 человек: врачи объясняют "рекорд" отказом от прививок

В прошлом году ВОЗ зарегистрировала около 24 тысячи случаев заболевания, в позапрошлом — немногим больше пяти тысяч. Эксперты связывают распространение заболевания с тем, что люди отказываются от прививок.
"Вирус кори передается очень легко и быстро распространяется. Чтобы предотвратить эпидемию, нужна иммунизация по меньшей мере 95% членов сообщества дважды в год, а также меры по иммунизации тех, кто не был привит ранее", — предупреждают в ВОЗ.
По данным организации Public Health England, британцы заражаются корью по большей части во время поездок по континентальной Европе. В Британии в первом полугодии зарегистрировано 807 случаев заболевания.
В России в 2017 году произошел взрывной рост заболеваемости — сразу в четыре раза по сравнению с 2016 годом. По данным Роспотребнадзора, корью заболело больше 700 россиян Самая высокая заболеваемость была зафиксирована в Дагестане (32,7 человека на 1 млн жителей) и в Москве (26,7 заболевших на 1 миллион).
Отказ от прививок в последнее время становится все более популярным. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году каждый десятый ребенок на планете остался без необходимых прививок.
В этом году ВОЗ призывает европейские страны "принимать меры", с тем, чтобы люди чаще вакцинировали детей. Недавно верхняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, который отменил обязательную вакцинацию детей перед походом в школу. Среди европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемостью корью — Сербия и Украина.
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