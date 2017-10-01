С октября базовая пенсия увеличивается на 10 евро, поэтому для имеющих необходимый трудовой стаж пенсии в среднем повысятся более, чем на 13 евро. Перемены должны затронуть прочти треть жителей страны, сообщает Lietuvos radijas (Литовское радио).

По данным министерства труда и социальной защиты, в данный момент средняя пенсия составляет почти 290 евро.

С начала года она выросла на сумму около 20 евро.

В январе пенсии вновь увеличатся. На повышение пенсий в этой году из бюджета "СОДРЫ" потребуется более 30 млн. евро, с следующем году - в четыре раза больше.

По словам министра Л.Кукурайтиса, как в этом году, так и в следующем бюджет "СОДРЫ" в связи с повышением пенсий по старости не будет дефицитным.