С этого месяца литовские пенсионеры начнут получать увеличенную пенсию. По словам министра труда и социальной защиты Линаса Кукурайтиса, в среднем пенсии увеличатся на 13,5 евро. С января их размер еще увеличится - должны добавить около 30 евро.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

С октября базовая пенсия увеличивается на 10 евро, поэтому для имеющих необходимый трудовой стаж пенсии в среднем повысятся более, чем на 13 евро. Перемены должны затронуть прочти треть жителей страны, сообщает Lietuvos radijas (Литовское радио).

По данным министерства труда и социальной защиты, в данный момент средняя пенсия составляет почти 290 евро.

С начала года она выросла на сумму около 20 евро.

В январе пенсии вновь увеличатся. На повышение пенсий в этой году из бюджета "СОДРЫ" потребуется более 30 млн. евро, с следующем году - в четыре раза больше.

По словам министра Л.Кукурайтиса, как в этом году, так и в следующем бюджет "СОДРЫ" в связи с повышением пенсий по старости не будет дефицитным.

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