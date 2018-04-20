По традиции обе команды отправятся в путь 17 июля. Команды отправятся вместе, но посетят разные кладбища, их ждут разные маршруты. В каждой команде будет 12 человек.
"За 12 лет существования проекта экспедиции посетили все крупнейшие кладбища литовцев в Сибири, однако осталось еще много небольших кладбищ, которые быстро исчезают. Иногда достаточно одного лесного пожара или бури, чтобы от кладбища не осталось и следа. На больших кладбищах удобнее работать немногочисленными группами, так удается сконцентрироваться на работе, небольшая команда гораздо мобильнее. Благодаря двум командам мы сможем сделать в два раза больше", – сказал многолетний руководитель экспедиции "Миссия Сибирь" Арнольдас Фокас.
Организаторы рассказали о предварительном маршруте – в этом году команды отправятся в Красноярский край, куда сослали 40 000 литовцев, но более подробный маршрут еще разрабатывается.
"Ход экспедиции во многом зависит от помощи общества – как финансовой, так и моральной. Сейчас мы собираем средства при помощи коротких номеров 1891 и 1892, на пожертвования мы сможем приобрести более качественные инструменты, добраться до труднодоступных кладбищ. Важна и моральная поддержка (...)", – сказала глава проекта Р.Кежелите.
Все желающие могут пожертвовать "Миссии Сибирь" 2% подоходного налога, а на портале aukok.lt или по номерам 1891 – 2 евро, 1892 – 3 евро.
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