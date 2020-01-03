Однако в 2020 году вступят в силу принятые в прошлом году законы. С 1 января 2020 года вступил в силу запрет на продажу алкоголя в нестационарных кафе и постройках, включая павильоны. С начала года отказались от выдачи сезонных лицензий на продажу алкоголя, которые выдавались на время курортного или туристического сезонов.
Однако эти запреты не касаются массовых мероприятий и ярмарок (например, рождественского городка у елки), поскольку на такие продажи алкоголя выдают краткосрочные лицензии на продажу пива и смесью пива с безалкогольными напитками, натурального сидра (крепостью не выше 7,5%), указал Департамент по контролю над алкоголем и табачными изделиями.
С 1 июля в Литве не будут продавать крепкие алкогольные напитки в запаянных небольших пластиковых стаканчиках.
Кроме того, запретят продавать пиво, вино и коктейли (крепостью больше 6%) в пластиковой таре больше 0,2 л. Ограничение не распространяется на керамическую, стеклянную, деревянную или жестяную тару, сообщало агентство ELTA.
Третье новшество касается "сосок". Могут продавать пластиковые литровые бутылки, но концентрация алкоголя в напитках ограничивается с 7,5% до 6%. Ограничение не распространяется на керамическую, стеклянную, деревянную или жестяную тару, сообщало агентство ELTA.
Новые ограничения ждут и курящих. С 20 мая 2020 года в Литве, как и во всем Евросоюзе, запрещена торговля мятными сигаретами. Эта директива касается только сигарет.
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