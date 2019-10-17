В этом году в Литве зафиксировали в два раза больше инцидентов с участием людей на самокатах

"Люди на самокатах чаще всего падали с этого транспортного средства. Некоторые пострадали потому, что их зацепил водитель самоката на тротуаре. Не надо думать, что участниками таких ДТП бывают только дети или молодежь, предпочитающая экстремальные виды спорта", – сказал эксперт компании Андрюс Гимбицкас.

Данные компании показали, что количество ДТП с участием самокатов летом 2019 года выросло в 5 раз. Это результат увеличения числа людей на электросамокатах на улицах городов.

"Был зафиксирован случай, когда 31-летний клиент упал с самоката, потому что шедший рядом человек сменил траекторию движения. Ущерб составил около 1000 евро. 290 евро - ущерб нанесенный клиенту, который перевернулся из-за того, что застряло колесо самоката. Другой клиент упал с самоката из-за небезопасной скорости – не справился с управлением на скорости 20 км/ч. Ущерб составил 160 евро", – сказал эксперт.

"Нанесенный клиентам ущерб возмещают в зависимости выбранных условий страховки", – сказал Гимбицкас.

В этом году летом на 80% увеличилось количество инцидентов, связанных со скейтбордами. Например, один ущерб составил 3200 евро - со скейтборда упал 37-летний мужчина.

Министерство транспорта и коммуникаций отмечает, что многие ДТП - результат того, что жители не знают правил.

Эксперты предупреждают, что если водители электросамокатов и велосипедов по-прежнему будут опасно маневрировать на тротуарах, то их движение на тротуарах будет ограничено. Министерство может инициировать изменение правил Дорожного движения. Кроме того, представителей мэрий призывают создать безопасную инфраструктуру для водителей самокатов и велосипедистов.

"Надо обеспечить безопасность всех участников движения, призывать людей уважительно относится друг к другу. Электросамокат или другое альтернативное средство передвижения сам по себе не представляет опасности, все зависит от того, как сам человек относится к безопасности", – сказал Гимбицкас.

Важно помнить, что водители самокатов и велосипедисты должны понимать, что первенство за пешеходами, они не должны им мешать и создавать опасные ситуации. Когда проезжаешь мимо пешехода, надо соблюдать безопасное расстояние и сбавить скорость.

При пересечении дороги надо спуститься с самоката или велосипеда и перевезти его через дорогу. В темное время суток надо надевать светоотражающий жилет и включать фары.

Если электросамокат развивает скорость до 25 км/ч, то он приравнивается мопеду. Для управления таким электросамокатом нужно водительское удостоверение с соответствующей категорией, электросамокат должен быть зарегистрирован, застрахован, должен проходить техосмотр. За нарушение этих правил грозит административная ответственность.