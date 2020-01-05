Первые такие выходные по традиции будут на Пасху - с 11 по 13 апреля.

Три выходных ждут и в начале мая. Поскольку Международный день трудящихся - пятница, отдыхать будем 1–3 мая.

6 июля День коронации короля Миндаугаса и День национальной песни выпадает на понедельник, поэтому отдыхать будем с 4 по 6 июля.

После того как в Литве объявили выходным 2 ноября, три выходных ждут осенью – с 31 октября по 2 ноября.

В 2020 году Сочельник и Рождество можно будет отмечать четыре дня – с четверга по воскресенье 24–27 декабря.

В Трудовом кодексе 14 праздничных дней, часть из них всегда празднуют в выходные дни.

В соответствии с ТК, в праздник работник может работать только, если сам этого захочет, за исключением тех случаев, когда жители работают по графику или в коллективном договоре предусмотрен иной порядок.