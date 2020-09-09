В этом году налог на недвижимость заплатят в три раза больше жителей Литвы

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) указала, что в прошлом году налог заплатили около 5000, а в этом заплатят около 16 700 жителей, это в 3,3 раза больше.

По предварительным данным ГНИ, в этом году в общей сложности заплатят 6,7 млн. евро (в прошлом заплатили 2,7 млн. евро, это в 2,5 раза меньше).

Представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что в 2019 г. налогом не облагалось имущество на сумму до 220 000 евро, а в 2020 г. - до 150 000 евро (если в семье трое и больше детей, то 200 000 евро). Это прогрессивный налог. Часть имущества, которая стоит больше 150 000, но меньше 300 000 евро, облагается 0,5% налогом, больше 300 000, но меньше 500 000 евро - 1%, а больше 500 000 - 2%.

По данным ГНИ, в этом году налог заплатят 12 500 жителей, чье имущество стоит 150 000–220 000 евро. Им придется заплатить 1,7 млн. евро.

В прошлом году 3600 жителей, которым принадлежало имущество стоимостью 220 000–300 000 евро заплатили 436 000 евро.