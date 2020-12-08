Представитель ЛДАД Викторас Лапинас сказал Delfi, что часть водителей, которые часто ездят по разным дорогам Литвы, уже заметила, что устанавливают новые радары.

В первую очередь радары появятся в населенных пунктах, где из-за превышения скорости происходит немало ДТП, а также там, где бывает больше всего уязвимых участников движения: пешеходов, велосипедистов, школьников и т.д.

Лапинас сказал, что новые радары будут еще совершеннее прежних. Они будут не только фиксировать скорость, но и фиксировать другие нарушения ПДД.

Например, есть ли у авто действующий техосмотр, страховка.

Не останутся незамеченными и водители большегрузных машин, радары будут "видеть" уплатили ли водители налог за дороги.

Места, где появятся такие радары, отмечены на подготовленной ЛДАД карте. Например, такие радары появятся в Чеконишкес, Скайдишкес, Рудамине, в Реше они уже действуют.

Как минимум два таких радара появятся в Утене, один – в Аникщяй, два- в Радвилишкисе, два – в Куршенай. По одному появится в Клайпеде, Гаргждай, два – в Кретинге, один – в Шилуте.

Увидеть эти радары можно на, карте.