По данным Департамента статистики, в первом полугодии в столицу прибыли и воспользовались услугами гостиничного сектора 536,9 тыс. гостей. 80% их были иностранцами (429,7 тыс.) – на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего туристов было из Республики Беларусь, Польши, России, Германии и Латвии.

Интенсивно росло количество гостей из Германии (увеличилось на 33%), далее следовали британцы (на 20,3% больше) россияне (12,9%), туристы из Латвии (на 12,1%), Польши (на 12,1%). Однако число гостей из Белоруссии сократилось на 13,8%.

По данным на конец июня в Вильнюсе было 70 гостиниц с 5,6 тыс. номерами и около 11,8 тыс. спальными местами, заполненность номеров в этом году составила 62,9%.