В этом году количество погибших в ДТП уменьшилось

По словам эксперта по безопасности дорожного движения Министерства транспорта и сообщения Видмантаса Пумпутиса, за 10 лет на дорогах Литвы ситуация сильно изменилась. С 2001 года по уменьшению количества погибших на дорогах на миллион жителей Литва находится на первом месте и опережает такие государства, как Хорватия, Венгрия, Чехия, Греция.

"Этому поспособствовали и радары, и ужесточение правовых актов, и совершенствование дорожной инфраструктуры, кольцевые перекрестки, реконструирование опасных участков", – сказал В. Пумпутис.

Дорожно-транспортные происшествия, во время которых погибают или получают ранения люди, чаще всего происходят из-за допущенных водителями ошибок, нарушения правил дорожного движения.

"Больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит по вине самих участников дорожного движения, а повышающаяся культура участия в дорожном движении, вождения, более осторожное поведение велосипедистов и пешеходов оказывает влияние на уменьшение количества погибших", – сказала представитель Дорожной полиции Литвы Мария Казанович.

Количество получивших ранения могло частично увеличиться потому, что, оказавшись в дорожно-транспортном происшествии и почувствовав недомогание, водители все чаще обращаются в скорую медицинскую помощь.

Около 3 погибших в этом году составили пешеходы.

По данным Дорожной полиции, в сравнении с 2018 годом, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на 16%. В этом году погибло 72 человека, в прошлом за тот же период погибло 86 человек. Однако раненых – на 19% больше: в этом году были ранены 1428 человек, в прошлом за тот же период – 1325.