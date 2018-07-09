В январе-июне в Литву иммигрировали почти 19,2 тыс. человек, а в первом полугодии 2017 года таких лиц было почти 9,3 тысячи.

Две трети иммигрировавших в этом году лиц были гражданами Литвы.

По данным Департамента статистики, в этом году из Литвы уехали более 20 тыс. человек, в прошлом году этого показатель превысил 26 тыс. жителей.

По статистики, эмигрировавшими считаются лица, которые провели в другой стране более года.

Руководитель Вильнюсского бюро Международной организации миграции Аудра Сипавичене отметила, что рост иммиграции и сокращение эмиграции обусловлены улучшением экономического положения в стране и ростом потребности в специалистах.

"Если все сложить, вроде бы есть логика в том, что эмиграция должна сокращаться. Кроме того, столетие восстановления государственности, такой красивый национализм также привносит свой вклад. (...) Эмоциональное воздействие может иметь и то, что политики все больше начинают говорить о том, что нужно возвращать граждан", - сказала BNS эксперт по миграции.

"Определенные специалисты в Литве могут получать хорошие зарплаты, в иностранных компаниях также можно работать удаленным способом, а жить здесь дешевле, (...) однако для того, чтобы началось массовое возвращение должны значительно вырасти зарплаты", - добавила она.

По словам А. Сипавичене, эмиграция может сокращаться и по причине того, что число желающих и могущих выехать из Литвы остается все меньше. На это влияет и выход из Евросоюза Великобритании, которая была наиболее популярным направлением среди литовских эмигрантов.

Второй месяц подряд Департамент статистики фиксирует ситуацию, при которой официальная иммиграция больше, чем эмиграция. Такие показатели фиксируются впервые с начала членства Литвы в ЕС в 2004 году.

По данным опроса, большинство эмигрантов из Литвы прибывают в Западную Европу по причине более высоких зарплат, эмиграцию может поощрять и большое социальное неравенство.

По причине эмиграции и старения литовского общества население в Литве сократилось с 3,7 млн в 1990 году до 2,8 млн в этом.

В краткосрочном периоде эмиграция может быть выгодна экономике страны по причине денег, присылаемых мигрантами, и сокращения безработицы, но эксперты сходятся во мнении, что нынешние ее масштабы создают большую угрозу - с сокращением количества трудоспособных людей при старении общества возникает риск для перспектив роста экономики, в будущем будет труднее финансировать пенсии, здравоохранение и просвещение.