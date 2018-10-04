На выходные пособия Министерство науки и образования выделило 3 млн. евро.

Число учителей в Литве остается стабильным.

Сокращение числа учителей в основном обусловлено тем, что учителя уходят на пенсию (в 2018 г. такой возможностью воспользовались 995 учителей).

По данным министерства, число учителей корректирует и сокращение числа школьников. В этом году в школы пришло на 2000 учеников меньше, чем в прошлом.

Всего, по данным "Содры", в 2018 г. с работы ушло 1448 учителей, на 3% больше, чем в прошлом (1403).

Чаще всего с работы уходили учителя основных и средних школ: в 2018 г - 330, меньше всего начальных школ - 78. В этом году с работы ушло 280 воспитателей дошкольных учреждений, 45 учителей со специальными потребностями, 74 учителя неформального образования.

Число учителей меняется в зависимости от числа учеников. В 2011-2017 г. учеников стало на 91 000, или на 22%, меньше (сократилось с 410 000 до 320 000). Количество учителей за тот же период сократилось на 7600, или на 20%, - с 37 600 до 30 000.

По словам министра науки и образования Юргиты Петраускене, эта информация свидетельствует о том, что появившаяся информация о массовом уходе учителей с работы, необоснованна.

"Как и прежде, наблюдаем естественную смену учителей: количество учителей корректирует количество учеников, но приходят и новые учителя. Важно, чтобы новые приходили туда, где учителей не хватает, чтобы приходили хорошие специалисты - для этого мы реформируем систему квалификации и совершенствования учителей, выделяем больше средств, - сказала министр. - очень важно, что несмотря на сокращение числа учеников, финансирование не сокращается, а увеличивается. Это дает возможность инвестировать в зарплаты, и вообще в качество образования".

Ежегодно в школы приходит 70 молодых учителей. Средний возраст учителей в Литве - 50 лет.

За последние 10 лет число учителей старше 55 лет выросло на 48%. В этом году на педагогические специальности поступил 651 студент: 346 - в вузы, 305 - в коллегии.