Национальный экзаменационный центр (НЭЦ) объявил результаты государственного экзамена по литовскому языку и литературе. По сравнению с прошлым годом, количество выпускников, успешно сдавших экзамен, выросло. Литовские консерваторы настаивают на том, что объем преподавания предметов на литовском в школах национальных меньшинств нужно увеличить.
© DELFI / Tomas Vinickas

По мнению инициаторов поправок к закону об образовании, учащиеся школ с преподаванием на языках нацменьшинств владеют литовским хуже, чем ученики литовских школ, а это осложняет процесс интеграции в общество и рынок.

DELFI обратися в НЭС за информацией о результатах сдачи экзаменов среди выпускников школ национальных общин.

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Абитуриенты сдают экзамен по литовскому языку

В этом году экзамен на аттестат зрелости сдавали 18466 кандидата, 994 из которых — учащиеся школ национальных меньшинств. Проходной результат — 30 из 100 баллов. Успешно экзамен удалось сдать 760 учащимся школ национальных меньшинств, а в 234 случаях результат бы неудовлетворительным.

По словам директора НЭЦ Сауле Вингелене, средний экзаменационный бал у учащихся школ национальных меньшинств Литвы увеличился — 42%, в прошлом году этот показатель составлял 39,8 баллов. Следовательно, изменения в программе выпускного экзамена по литовскому языку и литературе, а также изменения в нормах оценки, позволили выпускниками набрать больше баллов.

"Государственные выпускные экзамены в основном не сдают учащиеся, чьи оценки в школе в первом полугодии - от 1 до 6. С такими результатами в этом году на выпускной экзамен пришли 32% учащихся из школ, в которых преподавание ведется на языках национальных меньшинств. Также стоит обратить внимание на тенденцию, наблюдаемую в течение нескольких лет: оценки почти по всем предметам в школах с обучением на языках национальных меньшинств выше, чем в школах, где преподавание ведется на литовском языке, а результаты государственные экзамена - ниже. Из этого можно сделать вывод, что знания учеников могли оцениваться в этих школах неадекватно. Это, конечно же, связано с их результатами на экзаменах. Разумеется, результат экзамена, как и любая оценка, зависят от многих факторов. Возможно, одним из наиболее важных является совместная работа учителя и учащегося во время учебного процесса", - рассказывает С. Вингелене.

Стоит также отметить, что учащиеся школ национальных меньшинств, в соответствии с программой выпускного экзамена по литовскому языку и литературе, имееют право сделать больше ошибок в своих заданиях, чем учащиеся школ с литовским языком преподавания.

"Однако и эти требования ужесточаются. В сравнении с 2017 годом, сейчас позволяется сделать на 2 ошибки меньше в стилистике и логике (в 2017 — 0 баллов за 31 ошибку в стилистике и логике, в 2018 — за 29, в школах с литовским языком — за 21) , и на 1 ошибку больше в грамматике ( 2017 год — 0 баллов за 26, в 2018 — за 27, а школах с литовским языком — за 16)", - добавляет С. Вингелене.

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