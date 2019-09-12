Опрос показал, что базовая зарплата (указанная в договоре) в этом году увеличилась у 75% жителей Литвы, а чистые доходы – у 86%. Базовая зарплата в среднем увеличилась на 7,4%, а чистые доходы – на 9,9%. Для сравнения, В Латвии чистые доходы увеличились на 9,2%, в Эстонии – на 9,4%. Правда, базовая зарплата в Эстонии росла быстрее, чем в Литве.

Повилас Блусюс, консультант Baltic Salary Survey, акцентирует, что в Литве, если считать только тех работников, у которых выросла месячная зарплата, в среднем зарплата выросла на 10%.

Базовая зарплата не увеличилась у 25,3% жителей Литвы, а уменьшилась у – 0,2%.

"Из-за большой конкуренции работодатели не только повышают зарплату, но инвестируют в дополнительные системы мотивации работников", – сказал консультант Baltic Salary Survey.

Больше всего зарплаты увеличились в финансовом секторе (11%), в сфере продаж (10,2%), розничной торговли (10%), производства (10%). В среднем 17% жителей Литвы зарплату повышали несколько раз за год. Во многом это результат налоговой реформы.

В Клайпеде средняя зарплата составляет 1205 евро. Здесь базовая зарплата увеличилась на 8,4%. В Каунасе средняя зарплата составляет 1328 евро, а базовая увеличилась на 7%. В Вильнюсе средняя зарплата "на бумаге" составляет 1818 евро и увеличилась она на 7,8%.

Опрос показал, что в 2020–2022 гг. рост зарплат в частном секторе будет более медленным и составит 5%.

Прогноз

97% участников опроса в Эстонии планируют повышать зарплаты на 5%, 91% латвийских компаний планируют поднять зарплаты на 4,5%. В Литве повышать зарплаты намерены все работодатели, рост составит около 5%.

Baltic Salary Survey провела опрос с мая 2018 по май 2019 гг. В нем участвовали 950 организаций стран Балтии. В ходе опроса анализировали данные о зарплатах 200 000 человек.