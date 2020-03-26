Летнее время действует больше полугода - до последнего воскресенья , когда стрелки часов переводят на час назад. Стрелки часов в Литве переводят два раза в год в соответствии с директивой Европарламента и Совета ЕС о времени.

В этом году стрелки часов переводят в обязательном порядке, поскольку ЕП отложил принятие решения до 2021 года.