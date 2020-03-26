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В последнее воскресенье марта, в 3 ч. по литовскому времени, стрелки часов переводим на час вперед. В этом году воскресенье - это 29 марта.
Летнее время действует больше полугода - до последнего воскресенья , когда стрелки часов переводят на час назад. Стрелки часов в Литве переводят два раза в год в соответствии с директивой Европарламента и Совета ЕС о времени.
В этом году стрелки часов переводят в обязательном порядке, поскольку ЕП отложил принятие решения до 2021 года.
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