В эти выходные в Вильнюсе – Венецианский карнавал в районе Ужупис

"Идея карнавала родилась спонтанно. (...) мы захотели внести в Вильнюс итальянскую культуру, театр и музыку", – сказала глава организации Užiateka Котрина Жилинскайте.
Карнавал начнется в субботу вечером. Прохожих будут веселить персонажи в красочных костюмах и масках, подготовлено выступление цирковых артистов, La Commedia dell’Arte, а на улицах будет звучать камерная музыка.
Все желающие смогут своими руками сделать карнавальную маску и участвовать в веселье. В субботу вечером ресторан Užupio picerija пригласит отведать настоящей итальянской пиццы и танцевать под звездным небом на вечеринке Musica di carnevale per amici e amore.
Праздник будет не только в Ужуписе, но и во всем городе – будут открыты семь культурных, развлекательных пространств, в ресторанах будут предлагать традиционные итальянские блюда, состоятся концерты, нетрадиционные выставки и экскурсии, вернутся традиционные праздники – "День уличной музыки" и Diner en Blanc. Программу можно найти на сайте www.atostogosvilniuje.lt
Вильнюсский муниципалитет и Вильнюсское агентство бизнеса и туризма Go Vilnius объявили кампанию, во время которой вильнюсцев пригласят посетить 7 стран мира (Италию, Индию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию). С 5 июня такие мероприятия будут проходить каждые вторые выходные.
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